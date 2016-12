Manga più venduti in Giappone dal 7 al 13 Novembre 2016

ONE PIECE

The Heroic Legend of Arslan

My Hero Academia

Posizioni dalla 1 alla 10:







Pos. Titolo Autore Vendite Editore Costo 1

Stabile ONE PIECE #83 Eiichiro Oda 487.301

(2.118.960) Shueisha 432 ¥ 2

Nuovo The Heroic Legend of Arslan #6 Hiromu Arakawa

Yoshiki Tanaka 206.203

(206.203) Kodansha 463 ¥ 3

Stabile My Hero Academia #11 Kouhei Horikoshi 156.595

(360.420) Shueisha 432 ¥ 4

(▼) BLEACH #74 Tite Kubo 142.506

(390.645) Shueisha 454 ¥ 5

(▼) Food Wars! Shokugeki no Soma #21 Yūto Tsukuda

Saeki Shun

Morisaki Yuki 131.854

(294.023) Shueisha 432 ¥ 6

Nuovo Yowamushi Pedal #47

Watanabe Wataru 95.798

(95.798) Akita Shoten 463 ¥ 7

(▼) Prison School #23 Akira Hiramoto 89.393

(176.077) Kodansha 607 ¥ 8

(▼) Gintama #66 Hideaki Sorachi 75.289

(185.994) Shueisha 432 ¥ 9

(▼) Platinum End #4 Tsugumi Ohba

Takeshi Obata 68.706

(149.880) Shueisha 486 ¥ 10

Nuovo Legend of the Galactic Heroes #4

Yoshiki Tanaka

Ryū Fujisaki 52.579

(52.579) Shueisha 555 ¥





Resta stabile al primo postocon l'83° volume. New entry in seconda posizione occupata da, mentre al terzo postostabile come la settimana scorsa.



Posizioni dalla 11 alla 20:









Pos. Titolo Autore Vendite Editore Costo 11

Nuovo Flying Witch #5

Chihiro Ishizuka 51.659

(51.659) Kodansha 463 ¥ 12

Nuovo Witchcraft Works #10 Ryuu Mizunagi 50.834

(50.834) Kodansha 637 ¥ 13

Nuovo Coffee & Vanilla #4

Takara Akegami 48.729

(48.729) Shogakukan 463 ¥ 14

Nuovo Kurosaki-kun no Iinari ni Nante Naranai #8 Makino 45.449

(45.449) Kodansha 463 ¥ 15

Nuovo Koi to Uso #5 Musawo Tsumugi 43.691

(43.691) Kodansha 463 ¥ 16

Nuovo Totsuzen Desu ga, Ashita Kekkon Shimasu #6

Izumi MIyazono 40.328

(40.328) Shogakukan 463 ¥ 17

Nuovo Escape Journey #2 Tanaka Ogeretsu 38.855

(38.855) Libre Shuppan 769 ¥ 18

Nuovo Nanatsuya: Shinobu no Housekibako #3 Tomoko Ninomiya 36.753

(36.753) Kodansha 463 ¥ 19

(▼) Omoi, Omoware, Furi, Furare #4 Io Sakisaka 32.402

(273.404) Shueisha 432 ¥ 20

(▼) Saint Oniisan #13 Hikaru Nakamura 32.323

(373.298) Kodansha 626 ¥







Posizioni dalla 21 alla 30:







Pos. Titolo Autore Vendite Editore Costo 21

Nuovo Gunka no Baltzar #9 Michitsune Nakajima 32.110

(32.110) Shinchosha 626 ¥ 22

Nuovo Monster Musume #11 Okayado 31.971

(31.971) Tokuma Shoten 670 ¥ 23

Nuovo Life at the Monster Apartment #12 Hinowa Kouduki

Waka Miyama 30.635

(30.635) Kodansha 648 ¥ 24

(▼) Kingdom #44 Yasuhisa Hara 28.249

(640.503) Shueisha 555 ¥ 25

(▼) Kyō wa Kaisha Yasumimasu. #12 Mari Fujimura 27.854

(222.145) Shueisha 453 ¥ 26

Nuovo Liar x Liar #9 Renjūrō Kindaichi 27.429

(27.429) Kodansha 463 ¥ 27

(▼) The Seven Deadly Sins #23 Nakaba Suzuki 26.844

(505.128) Kodansha 463 ¥ 28

Nuovo Totsuzen Desu ga, Konya Sarai ni Ikkimasu Izumi Miyazono 25.644

(25.644) Shogakukan 463 ¥ 29

Nuovo Outen no Mon #6

Yaku Haibara 25.402

(25.402) Shinchosha 626 ¥ 30

Nuovo ARIA The MASTERPIECE #4 Kozue Amano 23.027

(23.027) Mag Garden 1,500 ¥









Fonte consultata:

Oricon